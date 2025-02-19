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Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaenine girdi ve bu evlilikten Sanberk ve Neva adlarında ikizleri oldu. Ünlü çiftin küçük kızları Neva'ya Serebral Palsi hastalığı teşhisi kondu. Nağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat olan Neva ve ikizi Sanberk, dün 5 yaşına bastı. Sinan Özen'den ise ikizlerinin doğum gününe özel bir paylaşım geldi. Sanberk'in kardeşi için ettiği dua ise görenleri duygulandırdı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:01
Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Ünlü şarkıcı Sinan Özel, 2016 senesinde Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Sanberk ve Neva adlarında ikizleri oldu.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Ünlü çiftin küçük kızları Neva'ya Serebral Palsi hastalığı teşhisi kondu. Yaklaşık bir yıl önce verdiği röportajda Neva'nın hastalığı ile ilgili konuşan Özen,şu ifadeleri kullandı:

"Kızım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat oldu.

Sinan Özen'in ikizleri 5 yaşına bastı

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Çok zor zamanlar geçirdik. Serebral Palsi denilen hastalığın teşhisi konuldu. Ben hep umutluydum. Son ameliyatının ardından doktorlar 'Artık yapacağımız bir şey yok' dediler.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

"MEZAR YERİ BİLE HAZIRLAMIŞTIK"

Bana vedalaşmamız gerektiğini söylediler. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumuzu hiç kaybetmedik.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Doktorlara da 'Hastaneden çıkarmayacağım, burada şifa bulacak' demiştim. Öyle de oldu. Tedavisi bir noktaya geldi"

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

İKİZLER 5 YAŞINDA!

Çiftin ikizleri Neva ve Sanberk 5 yaşına girdi. Şarkıcı Sinan Özen, çocukları için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Kızı ve oğlunu videoya kaydeden Özen, paylaşımına şu notu ekledi: "Bugün bizim için en özel günlerden biri! Canımızın içi Neva ve Sanberk 5 yaşına bastılar!

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Tam beş yıl önce dünyamıza kattıkları sevgi, mutluluk ve ışıkla hayatımız daha da anlam kazandı. Her kahkahaları, her keşifleri, her 'ilk'leri bizim için tarifsiz birer anı oldu.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Bugün, bu güzel yolculuğun bir parçası olan mutlu anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizin büyüyen sevgisiyle daha nice yıllara!

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

İyi ki varsınız, canım çocuklarım! Sizlerle geçen her an bir armağan. Hep birlikte daha güzel anılar biriktirmeye devam edelim"

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

KARDEŞİ İÇİN DUA ETTİ

Neva'nın kardeşi Sanberk, "Allah'ım, Neva yürüsün" diyerek onun sağlığı için dua etti.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Şarkıcının duygulandıran paylaşımına takipçilerinden 'geçmiş olsun' ve ' yeni yaşları kutlu olsun' mesajları yağdı.

Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

İşte o paylaşım...