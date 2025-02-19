Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

İKİZLER 5 YAŞINDA! Çiftin ikizleri Neva ve Sanberk 5 yaşına girdi. Şarkıcı Sinan Özen, çocukları için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızı ve oğlunu videoya kaydeden Özen, paylaşımına şu notu ekledi: "Bugün bizim için en özel günlerden biri! Canımızın içi Neva ve Sanberk 5 yaşına bastılar!

Tam beş yıl önce dünyamıza kattıkları sevgi, mutluluk ve ışıkla hayatımız daha da anlam kazandı. Her kahkahaları, her keşifleri, her 'ilk'leri bizim için tarifsiz birer anı oldu.

Bugün, bu güzel yolculuğun bir parçası olan mutlu anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizin büyüyen sevgisiyle daha nice yıllara!