Sinan Özen’in ikizleri 5 yaşına bastı! Sanberk’in kardeşi için ettiği dua duygulandırdı! Minik kızı 7 kez ameliyat olmuştu

Ünlü şarkıcı Sinan Özel, 2016 senesinde Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Sanberk ve Neva adlarında ikizleri oldu.
Ünlü çiftin küçük kızları Neva'ya Serebral Palsi hastalığı teşhisi kondu. Yaklaşık bir yıl önce verdiği röportajda Neva'nın hastalığı ile ilgili konuşan Özen,şu ifadeleri kullandı:
"Kızım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat oldu.
Çok zor zamanlar geçirdik. Serebral Palsi denilen hastalığın teşhisi konuldu. Ben hep umutluydum. Son ameliyatının ardından doktorlar 'Artık yapacağımız bir şey yok' dediler.
"MEZAR YERİ BİLE HAZIRLAMIŞTIK"
Bana vedalaşmamız gerektiğini söylediler. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumuzu hiç kaybetmedik.
Doktorlara da 'Hastaneden çıkarmayacağım, burada şifa bulacak' demiştim. Öyle de oldu. Tedavisi bir noktaya geldi"
İKİZLER 5 YAŞINDA!
Çiftin ikizleri Neva ve Sanberk 5 yaşına girdi. Şarkıcı Sinan Özen, çocukları için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Kızı ve oğlunu videoya kaydeden Özen, paylaşımına şu notu ekledi: "Bugün bizim için en özel günlerden biri! Canımızın içi Neva ve Sanberk 5 yaşına bastılar!
Tam beş yıl önce dünyamıza kattıkları sevgi, mutluluk ve ışıkla hayatımız daha da anlam kazandı. Her kahkahaları, her keşifleri, her 'ilk'leri bizim için tarifsiz birer anı oldu.
Bugün, bu güzel yolculuğun bir parçası olan mutlu anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizin büyüyen sevgisiyle daha nice yıllara!
İyi ki varsınız, canım çocuklarım! Sizlerle geçen her an bir armağan. Hep birlikte daha güzel anılar biriktirmeye devam edelim"