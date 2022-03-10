Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a bir dava daha! Yıllarca kullandığı kiralık aracı…

ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti. Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti. Bunun üzerine DNZ şirket yetkilileri olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Filo, aracı bir günlüğüne kullanımına tahsis ettiklerini, Aktan'ın araçta hasar oluşmasına neden olduğu, Bodrum'da bulunan aracın kolluk güçleri tarafından el konularak kendilerine iade edilmesini talep etti.