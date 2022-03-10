Acun Ilıcalı itiraf etti Survivor'dan elenen Birsen Bekgöz ağızlar bir karış açık bıraktı! Eski sevgilisiyle şoke eden Birsen Bekgöz...
Survivor'dan şanssız bir şekilde elenen Birsen Bekgöz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Acun Ilıcalı'nın bile 'erken eleme' olarak düşündüğü Birsen Bekgöz, Survivor'a ilk olarak 2018 yılında katılmıştı. 2022 All-Star'daki performansı pek çok kişiye göre başarılı olan Birsen Bekgöz hakkında araştırma yapanlarsa hakkındaki gerçekleri duyunca şaştı kaldı. Özellikel de eski sevgilisi herkesi şoke etti.
Survivor son bölümde eleme adayı ise ada konseyinde ismi en çok yazılan ünlülerden Mert oldu. Performans birincisi Batuhan ise elenmesi yönünde Barış'ın adını verdi. Böylece bu haftanın ilk eleme adayları Yasin, Birsen, Barış ve Mert oldu.
Dört isim arasından elenen ise Birsen Bekgöz oldu. Birsen'in elenmesinin ardından takım arkadaşları Nagihan ile Sema büyük üzüntü yaşadı.
"HİÇ BEKLEMİYORDUM"
Birsen yaptığı açıklamada, "Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kocaman ekip her Survivor'ı bizimle yaşıyor. All Star'dayım. Herkes star. Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak. Ailem sevdiklerime çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Olacakların karşısına geçemem" sözlerine yeri verdi.
ACUN ILICALI: SANA HİÇ SÖYLEMEDİM AMA...
Acun Ilıcalı ise "Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin.