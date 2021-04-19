Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…
Ivana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci'ye damat bakımı! Aradığı aşkı işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci'de bulan Ivana Sert, hazırlıklara başladı. Geçen ay sevgilisinden evlilik teklifi alan sosyetik güzel, düğün öncesi Sezer Dermenci'yi bakıma soktu. The LifeCo Bodrum'un yolunu tutan Ivana Sert ile Sezer Dermenci, burada kampa girdi. İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlıkları…
19.04.2021 11:55
- Son Güncelleme: 19.04.2021 11:55
EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ!
Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci'den evlilik teklifi alan Ivana Sert, geçtiğimz ay sevgilisiyle bir lokantada ilişkilerinin 9'uncu ayını kutlamıştı. Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Sert, "Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla müjdeli haberi duyurmuştu.