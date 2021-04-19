RAMAZAN İMSAKİYE
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Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…

Ivana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci'ye damat bakımı! Aradığı aşkı işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci'de bulan Ivana Sert, hazırlıklara başladı. Geçen ay sevgilisinden evlilik teklifi alan sosyetik güzel, düğün öncesi Sezer Dermenci'yi bakıma soktu. The LifeCo Bodrum'un yolunu tutan Ivana Sert ile Sezer Dermenci, burada kampa girdi. İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlıkları…

19.04.2021 11:55 - Son Güncelleme: 19.04.2021 11:55
Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…

Ünlü modacı Ivana Sert, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci'nin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, hazırlıklara başladı.

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Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…

Ivana Sert ile sevgilisi Sezer Dermenci, önceki gün The LifeCo Bodrum'un yolunu tuttu. Burada kampa giren ikili, dünya starlarının da uğrak yeri olan tesiste arınma ve yenilenme programı uyguladı.

Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ!
Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci'den evlilik teklifi alan Ivana Sert, geçtiğimz ay sevgilisiyle bir lokantada ilişkilerinin 9'uncu ayını kutlamıştı. Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Sert, "Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla müjdeli haberi duyurmuştu.

Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…

ATEŞ ONAY VERDİ!
Ivana Sert, "Evet aldım. 11 Mart'ta romantik bir şekilde teklifte bulundu, kabul ettim" demişti. Öte yandan Sert, eski eşi Yurdal Sert'ten olan 15 yaşındaki oğlu Kayon Ateş'in, Sezer Dermenci ile çok iyi anlaştığını söylemişti.

Ivana Sert’in sevgilisi Sezer Dermenci’ye damat bakımı! İşte ünlü çiftin düğün öncesi hazırlığı…

Sert "Bu durum benim olmazsa olmazım. Ateş evlenmemize onay verdi. Mutluluğum daha da arttı" ifadelerini kullanmıştı