RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

Şeyma Subaşı yine gündem yaratmaya devam ediyor... Önceki gün eski sevgilisi Guido Senia'nın kız kardeşinin yaptığı yorumla gündemde gelen Şeyma Subaşı bu kez sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi'nin yaptığı akıllara zarar jestle gündemde. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Meedo'su ile evlilik yolunda olduklarını ifade eden Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa ve sevgilisiyle birlikte Bali tatiline gitmişti. Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Subaşı, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi.

19.04.2021 12:23 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:42
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile uzun süre birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktalayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık 3 aydır devam eden büyük aşk, evliliğe doğru giderken; Subaşı sevgilisine olan düşkünlüğünü her seferinde dile getiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

SEVGİLİSİ İLE KIZI ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Şu sıralar Bali'de tatil yapan anne ve kıza, Mısırlı milyarder de eşlik ediyor.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

Lüks tatiline dair bol bol fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve sevgilisinin olduğu kareleri de sevenlerinin beğenisine sunuyor. Bu anları görenler de Melisa'nın, Mısırlı sevgiliye olan düşkünlüğünü dile getiriyor.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

YOLCU UÇAĞINI REZERVE ETTİ

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın yaptığı son paylaşım yine büyük ses getirdi.

Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

Bomboş olan yolcu uçağında Melisa'nın gezindiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, gönderisine "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti." notunu da düştü.