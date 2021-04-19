Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı
Şeyma Subaşı yine gündem yaratmaya devam ediyor... Önceki gün eski sevgilisi Guido Senia'nın kız kardeşinin yaptığı yorumla gündemde gelen Şeyma Subaşı bu kez sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi'nin yaptığı akıllara zarar jestle gündemde. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Meedo'su ile evlilik yolunda olduklarını ifade eden Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa ve sevgilisiyle birlikte Bali tatiline gitmişti. Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Subaşı, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi.
Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile uzun süre birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktalayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık 3 aydır devam eden büyük aşk, evliliğe doğru giderken; Subaşı sevgilisine olan düşkünlüğünü her seferinde dile getiriyor.