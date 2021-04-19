Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapattı! Şeyma Subaşı'ya da şov fırsatı doğdu geri kalmadı

Şeyma Subaşı yine gündem yaratmaya devam ediyor... Önceki gün eski sevgilisi Guido Senia'nın kız kardeşinin yaptığı yorumla gündemde gelen Şeyma Subaşı bu kez sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi'nin yaptığı akıllara zarar jestle gündemde. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Meedo'su ile evlilik yolunda olduklarını ifade eden Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa ve sevgilisiyle birlikte Bali tatiline gitmişti. Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Subaşı, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi.

19.04.2021 12:23 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





