Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı Mert Yazıcıoğlu... Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti Zekariyaköy'de bir mekanda görüntülendi. İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi. İşte detaylar...
26.02.2023 16:13 - Son Güncelleme: 26.02.2023 16:32
EL ELE GÖZ GÖZE...
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı...
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy'de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.
Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.