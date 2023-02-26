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Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı Mert Yazıcıoğlu... Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti Zekariyaköy'de bir mekanda görüntülendi. İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi. İşte detaylar...

26.02.2023 16:13 - Son Güncelleme: 26.02.2023 16:32
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz’le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

EL ELE GÖZ GÖZE...

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le fena yakalandı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı...

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Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz’le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy'de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz’le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz’le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

Zekariyaköy'de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz’le fena yakalandı! El ele göz göze... Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 1 ay önce ayrılmıştı

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ise 1 ay önce ayrılık açıklaması yapmıştı.

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