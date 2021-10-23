Özcan Deniz’e saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan’dan ilk açıklama: “Hiç pişman olmamakla birlikte...”
Özcan Deniz'e saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı! Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasının dördüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmanın ardından Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında geçen mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerde; Feyza Aktan'ın eski eşine tokat attığı ve Deniz'in üzerine saldırarak tişörtünü yırttığı görüldü. Aktan, çok konuşulan görüntülerin ardından suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. İşte Feyza Aktan'ın o açıklaması...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasının dördüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmanın ardından Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında geçen mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
FEYZA AKTAN ESKİ EŞİNE NEDEN SALDIRDI?
İddiaya göre; Özcan Deniz 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti. Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından Özcan Deniz, karakola giderek Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu.
"BIKTIM SENDEN"
Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Özcan Deniz'in 'Çocuğun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Feyza Aktan'ın ise 'Bıktım senden, ne istiyorsun benden' diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerde, Deniz'in 'çocuğa vurma' diye bağırdığı, Aktan'ın ise 'kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun' dediği duyuldu.