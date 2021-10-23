Özcan Deniz’e saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan’dan ilk açıklama: “Hiç pişman olmamakla birlikte...”

"BIKTIM SENDEN"

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Özcan Deniz'in 'Çocuğun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Feyza Aktan'ın ise 'Bıktım senden, ne istiyorsun benden' diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerde, Deniz'in 'çocuğa vurma' diye bağırdığı, Aktan'ın ise 'kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun' dediği duyuldu.