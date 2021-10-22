Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin'in gerçek mesleği ortaya çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şahin'in gerçek mesleğini öğrenince ise şaştı kaldı. TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Şahin, iş hayatına bakın hangi meslekle başlamış...
22.10.2021 23:37
- Son Güncelleme: 22.10.2021 23:37
Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları şoke etti. Hacettepe Üniversitesi'nden bambaşka bir bölümle mezun olan Şahin'in oyunculuk yapmadan önce yüksek lisans eğitimi de aldığı o mesleği icra ettiği ortaya çıktı.
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.