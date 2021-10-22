Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları şoke etti. Hacettepe Üniversitesi'nden bambaşka bir bölümle mezun olan Şahin'in oyunculuk yapmadan önce yüksek lisans eğitimi de aldığı o mesleği icra ettiği ortaya çıktı.