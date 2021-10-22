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Haberler Magazin Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin'in gerçek mesleği ortaya çıktı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şahin'in gerçek mesleğini öğrenince ise şaştı kaldı. TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Şahin, iş hayatına bakın hangi meslekle başlamış...

22.10.2021 23:37 - Son Güncelleme: 22.10.2021 23:37
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları şoke etti. Hacettepe Üniversitesi'nden bambaşka bir bölümle mezun olan Şahin'in oyunculuk yapmadan önce yüksek lisans eğitimi de aldığı o mesleği icra ettiği ortaya çıktı.

Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

İşte başta Gülçin Kültür Şahin olmak üzere ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.

Öğrenince çok şaşıracaksınız! Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Meğer Bakanlıkta...

BURAK ÖZÇİVİT

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

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