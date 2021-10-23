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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Üniversitede BESYO öğrencisi olan biri hangi bölümde okuyor olabilir?" sorusu dikkatlerden kaçmazken yarışmacının verdiği cevap da sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

23.10.2021 01:29 - Son Güncelleme: 23.10.2021 01:46
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Üniversitede BESYO öğrencisi olan biri hangi bölümde okuyor olabilir?" sorusu dikkatlerden kaçmazken yarışmacının verdiği cevap da sosyal medyada çok konuşuldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

A) VETERİNERLİK

B) BESLENME VE DİYETETİK

C) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

D) BESİCİLİK

DOĞRU CEVAP: C

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler;

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...

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