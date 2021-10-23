Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken BESYO sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Üniversitede BESYO öğrencisi olan biri hangi bölümde okuyor olabilir?" sorusu dikkatlerden kaçmazken yarışmacının verdiği cevap da sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...
23.10.2021 01:29
- Son Güncelleme: 23.10.2021 01:46