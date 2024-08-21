Özcan Deniz’den 2. çocuk itirafına tepki yağdı! Gözler 24 yaş küçük eşi Samar Dadgar’a çevrildi: “O zaman yaşına uygun...”

Feyza Aktan ile yaptığı evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 sene aşk yaşadığı İranlı modacı Samar Dadgar ile geçen sene dünyaevine girdi. Önceki gün kameralara yansıyan ünlü çiftten Özcan Deniz'e ikinci çocuğu düşünüp düşünmediği soruldu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem olarak sosyal medyada tepki çekti.
2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, olaylı boşanma süreciyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, daha sonra gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı.
Yaklaşık 1,5 yıllık birliktelik yaşayan ünlü çift, 2023 yılında sessiz sedasız dünyaevine girdi. Müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyuran ikili, Özcan Deniz'in annesinin bu evliliğe karşı olduğu yönündeki iddialarla bir süre gündemde yer aldı.