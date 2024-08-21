Özcan Deniz’den 2. çocuk itirafına tepki yağdı! Gözler 24 yaş küçük eşi Samar Dadgar’a çevrildi: “O zaman yaşına uygun...”

Feyza Aktan ile yaptığı evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 sene aşk yaşadığı İranlı modacı Samar Dadgar ile geçen sene dünyaevine girdi. Önceki gün kameralara yansıyan ünlü çiftten Özcan Deniz'e ikinci çocuğu düşünüp düşünmediği soruldu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem olarak sosyal medyada tepki çekti.