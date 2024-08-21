Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Mihran Ela 6 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler...

Caner Erkin ile 2017 yılında dünyaevine giren Şükran Ovalı, 6 sene önce Mihra Ela adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Ünlü çift, önceki gün kızlarının 6'ncı yaş günü için özel bir parti organize etti. Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Mihran Ela'yı görenler ise hayran kaldı.