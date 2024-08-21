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Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Mihran Ela 6 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler...

Caner Erkin ile 2017 yılında dünyaevine giren Şükran Ovalı, 6 sene önce Mihra Ela adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Ünlü çift, önceki gün kızlarının 6'ncı yaş günü için özel bir parti organize etti. Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Mihran Ela'yı görenler ise hayran kaldı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:34 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:54
Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Mihran Ela 6 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler... 1

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, 2017 senesinde dünyaevine girdi. Ünlü çift, 6 sene önce ise Mihra Ela adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Mihran Ela 6 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler... 2

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, önceki gün kızlarının 6'ncı yaş günü için özel bir parti organize etti.

Şükran Ovalı kızı Mihran Ela'nın yeni yaşını böyle kutladı

Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Mihran Ela 6 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler... 3

Şükran Ovalı, sosyal medya hesabında yakın dostlarını davet ettiği partiden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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