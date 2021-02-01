Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

Son dönemin en gözde kadın oyuncularından biri Aybüke Pusat. 25 yaşındaki oyuncu şu sıralar Engin Öztürk'le başrollerini paylaştığı 50 m² adlı dizi ile gündemde. Öncesinde Şahin Tepesi, Tolga Sarıtaş'la Söz, Furkan Andıç'la Her Yerde Sen, Medcezir, O Hayat Benim, Familya gibi dizilerde rol alan Aybüke Pusat, Instagram'da da oldukça aktif. 3 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çeken Aybüke Pusat hayatlarımıza atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla girmişti. Güzellik yarışmasıyla şöhret kazanan Aybüke Pusat hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Aybüke Pusat tıpkı annesi. İşte başta Aybüke Pusat olmak üzere ünlülerin anneleri.

01.02.2021 11:40 - Son Güncelleme: 01.02.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





