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Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

Son dönemin en gözde kadın oyuncularından biri Aybüke Pusat. 25 yaşındaki oyuncu şu sıralar Engin Öztürk'le başrollerini paylaştığı 50 m² adlı dizi ile gündemde. Öncesinde Şahin Tepesi, Tolga Sarıtaş'la Söz, Furkan Andıç'la Her Yerde Sen, Medcezir, O Hayat Benim, Familya gibi dizilerde rol alan Aybüke Pusat, Instagram'da da oldukça aktif. 3 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çeken Aybüke Pusat hayatlarımıza atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla girmişti. Güzellik yarışmasıyla şöhret kazanan Aybüke Pusat hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Aybüke Pusat tıpkı annesi. İşte başta Aybüke Pusat olmak üzere ünlülerin anneleri.

01.02.2021 11:40 - Son Güncelleme: 01.02.2021 11:40
Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

Aybüke Pusat uzun bir aradan sonra yeniden gündemde. Burak Aksak'ın dizisi 50 m² ile adından söz ettiren Aybüke Pusat dizide Engin Öztürk'le başrolleri paylaşıyor. Aybüke Pusat sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

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Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

Onunla ilgili az bilinen ilginç bir detay da var; henüz 18 yaşındayken Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.

Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

Buradan 7.500 TL ödül kazanarak ayrılmış. Bu parayı eğitimi için harcayacağını söylediğinde 2. sınıftaymış.

Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

Şimdiler şöhretine şöhret katmaya devam eden Aybüke Pusat'ın annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği şaşkına çeviren cinsten. İşte başta Aybüke Pusat olmak üzere ünlülerin anneleri.

Aybüke Pusat'n annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'le hayatımıza giren Aybüke Pusat meğer...

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