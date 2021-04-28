Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Ünlü şarkıcı isyan etti soluğu mahkemede aldı “Oğlumdan haber alamıyorum”

"Oğlumu ayda dört kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil" diyen Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara ise şöyle karşılık verdi: "Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum.