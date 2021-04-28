Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Ünlü şarkıcı isyan etti soluğu mahkemede aldı “Oğlumdan haber alamıyorum”
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile arasında 'şiddet ve velayet' davasıyla başlayan gerilim devam ederken bir kez daha mahkemenin kapısını çaldı. Ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giden Deniz, oğlu Kuzey'i kendisine göstermediği gerekçesiyle Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar…
28.04.2021 19:55
- Son Güncelleme: 28.04.2021 19:55
Özcan Deniz ile Feyza Aktan 2019 yılında boşanmıştı. Ancak ikilinin arasındaki 'şiddet ve velayet' davasıyla başlayan gerilim devam ediyor.
Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'i kendisine göstermediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığını belirtti.
Savcılık çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı, oğlu Kuzey'in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini dile getirdi. Deniz, şunları söyledi: "10 gündür oğlumdan haber alamıyorum.
Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum"
"Oğlumu ayda dört kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil" diyen Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara ise şöyle karşılık verdi: "Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum.