Kırmızı Oda kadrosuna bomba isim! Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Dönüşü ile ortalığı kasıp kavuracak!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda kadrosuna bomba isim katıldı ve büyük heyecan yarattı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen başarılı ve güzel oyuncu daha önce pek çok projede yer almıştı. Kendine hayran bırakan oyunculuğu ile dikkat çeken ismin Kırmızı Oda'da hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Yıllar sonra ekranlara dönüşü ile ortalığı kasıp kavuracak. İşte Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğu ile çok konuşulacak, özlenen ismin kim olduğu ve hakkındaki tüm bilgiler…