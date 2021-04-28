Kırmızı Oda kadrosuna bomba isim! Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Dönüşü ile ortalığı kasıp kavuracak!
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda kadrosuna bomba isim katıldı ve büyük heyecan yarattı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen başarılı ve güzel oyuncu daha önce pek çok projede yer almıştı. Kendine hayran bırakan oyunculuğu ile dikkat çeken ismin Kırmızı Oda'da hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Yıllar sonra ekranlara dönüşü ile ortalığı kasıp kavuracak. İşte Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğu ile çok konuşulacak, özlenen ismin kim olduğu ve hakkındaki tüm bilgiler…
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda kadrosuna bomba isim katıldı ve büyük heyecan yarattı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen başarılı ve güzel oyuncu daha önce pek çok projede yer almıştı. Kendine hayran bırakan oyunculuğu ile dikkat çeken ismin Kırmızı Oda'da hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Yıllar sonra ekranlara dönüşü ile ortalığı kasıp kavuracak. İşte Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğu ile çok konuşulacak, özlenen ismin kim olduğu ve hakkındaki tüm bilgiler…
Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekiyor, ilgiyle izleniyor. Kırmızı Oda dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi, üstelik uzun zamandır ekranlarda görünmediği için hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Kırmızı Oda kadrosunun yeni ismi nasıl bir hikayeyle ortaya çıkacak merak konusu oldu. İşte detaylar…
MELİSA ASLI PAMUK KIRMIZI ODA KADROSUNDA!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Aslı Pamuk uzun zaman sonra Kırmızı Oda ile ekranlara geliyor. Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Şehrazat, başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmalarının ekrana getirileceği bir karakter.