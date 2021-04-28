RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle büyüledi “Buralar alev aldı”

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Instagram'ı yaktı geçti! Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini büyüledi. Kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Evcen'in takipçileri, "Buralar alev aldı", "Muhteşemsin" gibi yorumlarda bulundu. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

28.04.2021 20:32 - Son Güncelleme: 28.04.2021 21:16
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle büyüledi “Buralar alev aldı”

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle büyüledi “Buralar alev aldı”

Anne olduktan sonra ekrana ara veren ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle büyüledi “Buralar alev aldı”

Geçtiğimiz günlerde ise bir bebek bezi firmasının reklam yüzü olarak setlere dönen Evcen, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle büyüledi “Buralar alev aldı”

Güzel oyuncu, 11,7milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle büyüledi “Buralar alev aldı”

Evcen, kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçti ve o fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.