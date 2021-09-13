Özcan Deniz ile Ercan Deniz’den flaş hamle! Eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktılar Feyza Aktan eltisiyle...
Özcan Deniz ile Ercan Deniz'den flaş hamle! Feyza Aktan geçen aylarda şiddete maruz kaldığını iddia ederek, eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aktan, Deniz ile ağabeyi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırırken yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktı. İki eski eltinin anlaşamasa da aynı villada yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu ve 2019'da evliliğini sonlandırdığı eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan karşılıklı suçlamalar devam ederken ikili hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Özcan Deniz Zekeriyaköy'deki 15 milyon liralık villasını ikiye böldü; üst katı eski eşi Feyza Aktan'a; daha alçak katı da ağabeyi Ercan Deniz'in boşandığı eşine tayin etti.
ESKİ ELTİLER ANLAŞAMIYOR!
Bahçe ve balkon gibi ortak alanları birlikte kullanan Feyza Aktan ile eski eltisinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı gerginlik yaşadığı öne sürüldü.
Öte yandan Özcan Deniz'in milyonlarca liralık mülk varlığını eski eşi Feyza Aktan'ın herhangi talepte bulunmaması için ağabeyi Ercan Deniz'in üstüne geçirdiği de iddia edildi.
'GEÇİNEMİYORUM'
Feyza Aktan'ın yakınlarına "Bana her ay asgari ücret gibi bir para veriyor. Geçinemiyorum" diyerek dert yandığı belirtildi.