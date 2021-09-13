Özcan Deniz ile Ercan Deniz’den flaş hamle! Eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktılar Feyza Aktan eltisiyle...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan karşılıklı suçlamalar devam ederken ikili hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Özcan Deniz Zekeriyaköy'deki 15 milyon liralık villasını ikiye böldü; üst katı eski eşi Feyza Aktan'a; daha alçak katı da ağabeyi Ercan Deniz'in boşandığı eşine tayin etti.