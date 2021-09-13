Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray paylaştı sosyal medya sallandı! Yıllara meydan okuyan Şoray’ın son haline bakın
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı sosyal medya sallandı! Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda boy gösteren Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazınan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. 76 yaşındaki ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın son haline bakın...
13.09.2021 18:29
- Son Güncelleme: 13.09.2021 18:43
Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeli Türkan Şoray, 'Cushing sendromu'na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo almıştı. 1 yıl içinde 20 kilo veren Türkan Şoray'ın daha sonra ise Fransız Askısı yöntemi ile de gençleştiği ileri sürüldü.