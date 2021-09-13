Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray paylaştı sosyal medya sallandı! Yıllara meydan okuyan Şoray’ın son haline bakın

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeli Türkan Şoray, 'Cushing sendromu'na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo almıştı. 1 yıl içinde 20 kilo veren Türkan Şoray'ın daha sonra ise Fransız Askısı yöntemi ile de gençleştiği ileri sürüldü.