Özcan Deniz ile boşandığı eşi Feyza Aktan'ın şiddet davasında tanıklardan şok sözler: "Her kavgadan sonra kendini yaralıyordu’’
Özcan Deniz ile boşandığı eşi Feyza Aktan'ın şiddet davasında tanıklar dinlendi, ortaya atılan iddialar şoke edecek cinsten! Özcan Deniz ile eski ei Feyza Aktan magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği gerekçesiyle 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. İkinci celsesi görülen davada Feyza Aktan'ın kız kardeşi Eda Aktan ve Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak dinlendi. İşte detaylar...
ŞİDDET DAVASINDA TANIKLARDAN ŞOK SÖZLER
Özcan Deniz ile boşandığı eşi Feyza Aktan'ın şiddet davasında tanıklar dinlendi. 2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü. Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
"BENİ ZOR DURUMA DÜŞÜRMEK İÇİN BU İDDİALARDA BULUNUYOR"
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirmişti. Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. Eğer gerekli görülürse müştekinin de reddetmeyeceği tanıkları dinlenmesi için getirebilirim" demişti.
HAKİM KARŞISINDA ANLATTI
İfadesine geçilen Feyza Aktan, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşuyordu. Boşanma davası açacağını söylüyordu."
"Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti. Raporu alacak durumum yoktu çünkü korkuyordum. Darp olayından bir gün sonra Türkiye'ye döndük. Özcan ve abisi yapılan evlilik protokolünü gözden geçirirken görünce rapor almaya karar verdim. Devlet hastanesine gittim orada polisler olduğu için raporu oradan alamadım. Özel bir hastaneden aldım ve isim yazdırmam gerektiğini bilmiyordum." demişti.