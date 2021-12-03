Biri Nagihan Karadere'yi durdursun! Survivor'dan çıktı güzelleşeceğim derken eski halini unuttu! Nagihan'ın son hali...
Acun Ilıcalı'nın programlarından biri olan 'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden, parkurlardaki performansı ve hırslı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nagihan Karadere, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü. Şimdilerde Survivor 2022 All-Star için hazırlık yapan Nagihan Karadere'nin pembe saçlı son hali görenleri şaşkına çevirmişti. Ancak Nagihan Karadere durdurak bilmiyor.
03.12.2021 09:12
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:14
Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı.'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.
SAÇLARINI PEMBEYE BOYATTI
Nagihan Karadere'nin saçlarını pembe yaptığı imajı bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Ancak Nagihan Karadere'nin değişimi bununla da kalmadı.
Survivor 2022 All-Star'a katılacağı iddia edilen Nagihan Karadere'nin kaslanmış son hali herkesi şoke etti.