Özcan Deniz genç sevgilisiyle pozlarını paylaşmıştı öyle bir jest yaptı ki sosyal medya onları konuşuyor! 'Nispet mi kısmet mi?'
Özcan Deniz genç sevgilisiyle pozlarını paylaşmıştı, Özcan öyle bir jest yaptı ki sosyal medya onları konuşuyor! Bir süre önce olaylı boşanmalarıyla gündeme gelen Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki velayet davasında geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerini de arttırdı. Velayet davası uzun süre gündemde yer edinirken Özcan Deniz, genç sevgilisi Samar Dadgar ile paylaşım yaparak dikkat çekmişti. Deniz'in ardından dikkat çeken bir paylaşımda Feyza Aktan'dan gelmiş ve eski eşler günlerce konuşulmuştu. Özcan Deniz bu kez de sevgilisine aldığı hediye ile gündeme geldi.
09.01.2022 16:03
- Son Güncelleme: 09.01.2022 16:06
'NİSPET Mİ KISMET Mİ?'
Özcan Deniz genç sevgilisiyle pozlarını paylaşmıştı öyle bir jest yaptı ki sosyal medya onları konuşuyor!
Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, geçen hafta İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karara bağladı.
Velayet davası uzun süre gündemde yer edinirken Özcan Deniz, genç sevgilisi Samar Dadgar ile paylaşım yaparak dikkat çekti.
Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Özcan Deniz, magazin gündemine bomba gibi düştü.