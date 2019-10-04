Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Özcan Deniz'in yeni evinin kirası dudak uçuklattı!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey doğduktan sonra evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Feyza Aktan - Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında boşandı. Boşanmanın ardından çok geçmeden birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in aynı evde yaşamaları dikkat çekmişti. oşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan eski çift Özcan Deniz ve Feyza Aktan sonunda ayrı evlerde yaşamaya başladı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile geçtiğimiz Temmuz ayında boşanan Özcan Deniz'in boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evi paylaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ve beklenen oldu. Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki villasını eski eşi Feyza Aktan'a bırakıp kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirasını duyanlar şok oldu...
Özcan Deniz'in, geçen hafta evden ayrıldığı ortaya çıktı. Özcan Deniz, oğlu Kuzey için geçen yıl Şubat'ta Zekeriyaköy'de satın alıp birleştirdiği iki villayı eski eşi ve 15 aylık oğluna bırakıp, ceketini alıp çıktı. Sürpriz ayrılığın perde arkası hâlâ gizemini korusa da, çiftin boşanmalarına rağmen Haziran'dan bu yana aynı evde yaşamalarının nedeninin oğulları Kuzey olduğu öğrenildi.