Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Özcan Deniz'in yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile geçtiğimiz Temmuz ayında boşanan Özcan Deniz'in boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evi paylaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ve beklenen oldu. Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki villasını eski eşi Feyza Aktan'a bırakıp kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirasını duyanlar şok oldu...