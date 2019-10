Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Hadise, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile magazin dünyasının gündemini belirliyor. Daha önce 'En büyük hayallerimden biri Frida'nın evini görmekti' diyen ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fotoğrafa Frida Kahlo'nun 'I paint flowers so they will not die. (çiçekleri boyadım, böylece asla ölmeyecekler)' notunu düşen Hadise'nin bu paylaşımı binlerce kez beğenildi.

