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Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Hadise, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile magazin dünyasının gündemini belirliyor. Daha önce 'En büyük hayallerimden biri Frida'nın evini görmekti' diyen ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fotoğrafa Frida Kahlo'nun 'I paint flowers so they will not die. (çiçekleri boyadım, böylece asla ölmeyecekler)' notunu düşen Hadise'nin bu paylaşımı binlerce kez beğenildi.

04.10.2019 04:52 - Son Güncelleme: 04.10.2019 04:59
Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Hadise'nin Frida Kahlo hayranlığı pek bilinmeyen bir konu.

Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Ünlü şarkıcı Hadise daha önce 'En büyük hayallerimden biri Frida'nın evini görmekti' demişti.

Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Başarılı popçu bunun üzerine Meksika'ya gidip Frida Kahlo'nun Coyoacán'daki doğup büyüdüğü 'CasaAzul' adlı müze evini ziyaret etmişti.

Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Hadise, Instagram hesabından bir fotoğrafını Frida'nın 'I paint flowers so they will not die. (çiçekleri boyadım, böylece asla ölmeyecekler)' notuyla paylaştı.

Hadise'den 'Frida Kahlo'lu dikkat çeken paylaşım! Binlerce beğeni aldı...

Hadise'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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