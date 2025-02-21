Özcan Deniz eski eşine şiddet uyguladı mı? Feyza Aktan yalanladı ancak detaylar kafa karıştırdı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018-2019 yılları arasında Feyza Aktan ile evli kaldı ve Kuzey adında bir oğlu oldu. Ünlü isim daha sonra da gönlünü Samar Dadgar'a kaptırdı ve 2023 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu. Dadgar ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

Kardeşleri ve annesiyle ters düşen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı yönündeki iddialar da basında yer aldı. Feyza Aktan şiddet iddialarını yalanladı ancak detaylar kafa karıştırdı.

Günaydın'dan Tuba Kalçık, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Türkiye bir haftadır Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilimi konuşuyor. Aile üyeleri medya önünde birbirleri hakkında ciddi iddialarda bulundu. Deniz'in annesinin gelinini dövdüğünden tutun da Deniz'in annesini evden kovduğuna kadar bir sürü suçlama havada uçuştu.

Kadriye Deniz'in televizyonda oğlu ve gelini hakkında yaptığı açıklama sonrası Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılması ise son nokta oldu. Öncelikle Özcan Deniz'e geçmiş olsun. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur.