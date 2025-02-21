Özcan Deniz eski eşine şiddet uyguladı mı? Feyza Aktan yalanladı ancak detaylar kafa karıştırdı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018-2019 yılları arasında Feyza Aktan ile evli kaldı ve Kuzey adında bir oğlu oldu. Ünlü isim daha sonra da gönlünü Samar Dadgar'a kaptırdı ve 2023 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu. Dadgar ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.
Kardeşleri ve annesiyle ters düşen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı yönündeki iddialar da basında yer aldı. Feyza Aktan şiddet iddialarını yalanladı ancak detaylar kafa karıştırdı.
Günaydın'dan Tuba Kalçık, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Türkiye bir haftadır Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilimi konuşuyor. Aile üyeleri medya önünde birbirleri hakkında ciddi iddialarda bulundu. Deniz'in annesinin gelinini dövdüğünden tutun da Deniz'in annesini evden kovduğuna kadar bir sürü suçlama havada uçuştu.
Kadriye Deniz'in televizyonda oğlu ve gelini hakkında yaptığı açıklama sonrası Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılması ise son nokta oldu. Öncelikle Özcan Deniz'e geçmiş olsun. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur.
Deniz'in ailesi yaşanan bu gerilimi nasıl atlatacak orasını bilmiyorum ama her şeyin basın önünde yaşanması gerçekten çok üzücü. Özcan Deniz dönem dönem ailesiyle ilgili sorunlarla gündeme geliyordu ama hiç bu kadar her şey ortaya dökülmemişti. Kol kırılır yen içinde kalır sözünün aksine ailede kılıçlar herkesin gözünün önünde çekilmiş vaziyette.
Tam bu gerilim yaşanırken, eski eş Feyza Aktan'ın 2018 yılında o dönemde evli olduğu Özcan Deniz tarafından darp edildiği iddiasını gündeme taşıdım.
Aktan'ın kolunda yüzünde darp izlerinin olduğu fotoğraflar ilk defa ortaya çıktı. Özel bir hastaneden darp raporunun da alındığı iddiasını da aynı haberde paylaştım. Aktan bu iddiaları 'Özcan Deniz'den şiddet görmedim' diyerek reddetti.
Eğer bu iddialar doğru değilse Aktan'a bazı sorular sormak istiyorum. Madem Özcan Deniz sana şiddet uygulamadı o zaman eski eşin hakkında neden 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldun? Mahkemeye neden 'Özcan Deniz beni birçok kez dövdü' diye dilekçe sundun?
Aynı dilekçede neden haberimde de yer verdiğim gibi '2018'de Özcan Deniz beni dövdü, 2019 yılında da kız kardeşimin yanında beni darp etti' diyerek tarih ve yer bilgisi de vererek şiddet uyguladığını belirttin?
Eğer verdiğin bu bilgiler doğru değilse o zaman adli makamları neden gerçek dışı beyanlarınla meşgul ediyorsun? Yok, eğer doğruysa şimdi neden Özcan Deniz bana şiddet uygulamadı diye açıklama yapıyorsun? Bu soruların cevaplarını kamuoyuyla paylaşmanı bekliyorum"