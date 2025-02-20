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Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçı, bugün Bursa Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:07
Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ne getirildi.

Oyuncu Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Buradaki törende oyuncunun çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Törende konuşan yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya ile yollarının 2010 yılında kesiştiğini söyledi.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Gümüşkaya'nın, kendisine sinema ve dizilerde hep kötü karakterleri canlandırmaktan yakındığını belirten Güven, şöyle konuştu:

"'Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum' demişti. O yüzden Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' karakterini çok sevmişti. Çünkü kendi eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu Emin abi. Hepimizin başı sağ olsun. Emin abimizin mekanı cennet olsun"

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Oyuncu Ertuğrul Akkök ise 1996-2002 yıllarında Emin Gümüşkaya'nın öğrencilerinden olduğunu hatırlattı.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Oyunculuk mesleğine dair Gümüşkaya'dan çok şey öğrendiğini vurgulayan Akkök, şunları kaydetti:

"Emin Hoca prova esnasında ciddi bir insandı ki, şu anda heyecanlandığım gibi provalarda ayaklarımız titrer, o prova böyle güzel bir şekilde geçsin de bitsin diye tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirdik. Her programdaki ciddiyetin sonunda da bir şekilde espri patlatır ve o hepimizin bildiği meşhur gülüşüyle provayı sonlandırırdı. Hepimiz de bir şekilde rahat ederdik. Şu anda İstanbul'da bazı yerlerde tiyatro dersleri vermekteyim. Profesyonel olarak da bu mesleği yapıyorsam eğer kendisi sayesindedir. Ruhu şad olsun"

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Törene, Gümüşkaya'nın ailesi ve yakınları ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, oyuncu arkadaşları katıldı.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da toprağa verildi. Gümüşkaya'nın cenazesi, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Emir Sultan Camisi bahçesine getirildi. Burada, sanatçının çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, Emir Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze törenine, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.