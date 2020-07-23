Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...