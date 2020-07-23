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Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir Ulusoy'la aşk yaşayan ve sürekli ayrılık haberleriyle gündeme gelen 33 yaşındaki Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un son haliyle ilgili "aşırı kilo aldı" yorumlarına, "O kadar da kilolu değil" şeklinde yanıt verdi.

23.07.2020 09:49 - Son Güncelleme: 23.07.2020 09:49
Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...

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Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

"Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen."

Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

O KADAR KİLOLU DEĞİL

Duygu Sarışın, Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy'un kilo aldığına ilişkin yorumlar üzerine "Onu Çağatay'ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil" dedi.

Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

Duygu Sarışın, geçen ay Marmaris'te tekne tatili yaptığı sevgilisi Çağatay Ulusoy'la şakalaşırken objektife böyle yansımıştı.

Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil

İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil
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