Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un son halini değerlendirdi: O kadar kilolu değil
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir Ulusoy'la aşk yaşayan ve sürekli ayrılık haberleriyle gündeme gelen 33 yaşındaki Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un son haliyle ilgili "aşırı kilo aldı" yorumlarına, "O kadar da kilolu değil" şeklinde yanıt verdi.
23.07.2020 09:49
- Son Güncelleme: 23.07.2020 09:49
Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...
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