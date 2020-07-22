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Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...

Merve Boluğur'un Instagram'dan yaptığı paylaşım herkesi şoke etti. Hande Erçel'in ayrıldığı sevgilisi Murat Dalkılıç ile 2015 - 2017 yılları arasında evli kalan oyuncu Merve Boluğur, boşanma sonrasında aradığı aşkı kimsede bulamamış ve mesleğine de bir süre ara vermişti. Eski eşi Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberlerinin aksine Merve Boluğur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. 32 yaşındaki Merve Boluğur, son paylaşımıyla 'aşk' sinyali verdi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Merve Boluğur yeni bir aşka mı yelken açtı? İşte o paylaşım...

22.07.2020 20:42 - Son Güncelleme: 22.07.2020 21:00
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...

Küllerinden doğan Merve Boluğur, Instagram paylaşımı ile herkesi şoke etti. 32 yaşındaki Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlardan uzak durmayı tercih etmişti. Ancak pandemi döneminde sosyal medya paylaşımları ve takipçileri ile gerçekleştirdiği sohbetlerle adeta küllerinden yeniden doğan Merve Boluğur, son paylaşımıyla 'aşk' sinyali verdi.

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Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı.

Yüzü görünmeyen bir kişinin alnında öptüğü anları Instagram'dan paylaşan Boluğur'un fotoğrafındaki kişi merak konusu oldu.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...

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Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...

AKIN AKIÖZÜ - SANDRA PESTEMALCİYAN

Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...
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