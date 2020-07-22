Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kim? İşte küllerinden doğan Merve Boluğur'un aşk paylaşımı...

Küllerinden doğan Merve Boluğur, Instagram paylaşımı ile herkesi şoke etti. 32 yaşındaki Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlardan uzak durmayı tercih etmişti. Ancak pandemi döneminde sosyal medya paylaşımları ve takipçileri ile gerçekleştirdiği sohbetlerle adeta küllerinden yeniden doğan Merve Boluğur, son paylaşımıyla 'aşk' sinyali verdi.