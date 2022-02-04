Ozan Akbaba’dan çok özel açıklamalar: “Benim işim bir gün mafya, bir gün polis olmak”

Bu film hangi hayallerle ortaya çıktı? Türk sinemasında bir boşluğu doldurmak için yapılmış bir film mi Anka?

Boşluk doldurmak gibi bir kaygımız yoktu. Her şeyden önce ben bir sinemasever ve oyuncu olarak Türkiye'de böyle işlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey yazmak istedim ve bu heyecanla yola çıktım. Bir şekilde bunu ete kemiğe büründürdük. Bence çok güzel bir film ortaya çıktı. Boşluk olayına gelince aslında Türkiye'de yapılmamış çok fazla film türü var. Yurt dışında hız ve aksiyon üzerine bunların çok iyi örnekleri var. Ama şu anda Türk sinemasının tek örneği Anka filmiyle biziz. İnsanların hoşuna gidecek bir iş çıkardık gibi geliyor bana.