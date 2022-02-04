Sibel Can'dan 'asil güzellik' dedirten paylaşım geldi herkes aynı detayı merak etti! İlk yorum kendisine benzetilen kızı Melisa Ural'dan...
Sibel Can'dan 'asil güzellik' dedirten paylaşım geldi, herkes aynı detayı merak etti! Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Sibel Can Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. "Asil güzellik" , "Paris'e mi gidiyorsunuz Sibel Hanım?" şeklinde yorum yağmuruna tutulan Sibel Can'a ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi.
04.02.2022 16:48
- Son Güncelleme: 04.02.2022 16:59
"SİBEL HANIM YOLCULUK PARİS'E Mİ?
Sibel Can'dan 'asil güzellik' dedirten paylaşım geldi herkes aynı detayı merak etti! İlk yorum kendisine benzetilen kızı Melisa Ural'dan...
Annesine benzerliği ile sık sık adından söz ettiren Melisa Ural'ın kalp emojilerinin altına ise Sibel Can hakkında övgü dolu mesajlar yağdı.