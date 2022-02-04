Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...

Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...

Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Katıldığı magazin programında açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, bir dönem aşk yaşadığı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Akçıl'ın sözleri üzerine sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı. Eski aşkı Hadise'nin yeni sevgilisi ve ilişkisi hakkında konuşan Sinan Akçıl bakın neler söyledi...

04.02.2022 17:47 - Son Güncelleme: 04.02.2022 18:09
Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan Mehmet Dinçerler’e bomba sözler, sosyal medya fena karıştı! Meğer eskisi ile yenisi arkadaşmış...

Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan Mehmet Dinçerler’e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...

Konuk olduğu bir magazin programında dikkat çeken açıklamalara imza atan Sinan Akçıl, iş insanı Mehmet Dinçerler ile şarkıcı Hadise ikilisinin ilişkilerinden bahsetti. Geçmiş yıllarda Hadise ile aşk yaşayan ve tanıştığı günün tarihini koluna dövme yaptıran Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söyledi.

Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan Mehmet Dinçerler’e bomba sözler, sosyal medya fena karıştı! Meğer eskisi ile yenisi arkadaşmış...

"MEHMET ÇOK DÜZGÜN BİR ÇOCUK"

Dinçerler hakkında konuşan Akçıl, "Çok düzgün bir çocuk." ifadesini kullandı.

Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan Mehmet Dinçerler’e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...

"HADİSE'YLE ÇOK YAKIŞIYORLAR"

Akçıl, Müge Dağıstanlı'nın "Bu saatten sonra arkadaşlık devam eder mi" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Çok yakışan bir çift oldular."

Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan Mehmet Dinçerler’e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...

"BANA BİR ŞEY DEMEK DÜŞMEZ"

"Bana ne demek düşer, 10 yıl geçmiş yani."

SON DAKİKA