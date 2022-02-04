Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...
Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Katıldığı magazin programında açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, bir dönem aşk yaşadığı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Akçıl'ın sözleri üzerine sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı. Eski aşkı Hadise'nin yeni sevgilisi ve ilişkisi hakkında konuşan Sinan Akçıl bakın neler söyledi...
04.02.2022 17:47
- Son Güncelleme: 04.02.2022 18:09
Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan Mehmet Dinçerler'e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı...
Konuk olduğu bir magazin programında dikkat çeken açıklamalara imza atan Sinan Akçıl, iş insanı Mehmet Dinçerler ile şarkıcı Hadise ikilisinin ilişkilerinden bahsetti. Geçmiş yıllarda Hadise ile aşk yaşayan ve tanıştığı günün tarihini koluna dövme yaptıran Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söyledi.