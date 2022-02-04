Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan Mehmet Dinçerler’e bomba sözler! Gerçek ortaya çıktı sosyal medya karıştı meğer eskisi ile yenisi...

Konuk olduğu bir magazin programında dikkat çeken açıklamalara imza atan Sinan Akçıl, iş insanı Mehmet Dinçerler ile şarkıcı Hadise ikilisinin ilişkilerinden bahsetti. Geçmiş yıllarda Hadise ile aşk yaşayan ve tanıştığı günün tarihini koluna dövme yaptıran Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söyledi.