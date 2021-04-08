Oyunculuk serüvenine nasıl başladığını anlatan Selin Şekerci: 8 yaşında geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı

Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Selin Şekerci'den itiraflar peş peşe geldi! Yeşilçam dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Selin Şekerci, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni projesi hakkında konuşan Şekerci, oyunculuk serüveninin nasıl başladığını ise ilk kez anlattı. Oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu belirten Şekerci, "Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı" dedi. İşte ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin röportajından dikkat çeken satır başları…

08.04.2021 11:52 - Son Güncelleme: 08.04.2021 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





