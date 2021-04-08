Oyunculuk serüvenine nasıl başladığını anlatan Selin Şekerci: 8 yaşında geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı
Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Selin Şekerci'den itiraflar peş peşe geldi! Yeşilçam dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Selin Şekerci, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni projesi hakkında konuşan Şekerci, oyunculuk serüveninin nasıl başladığını ise ilk kez anlattı. Oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu belirten Şekerci, "Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı" dedi. İşte ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin röportajından dikkat çeken satır başları…
08.04.2021 11:52
- Son Güncelleme: 08.04.2021 11:52
Bir derginin yeni sayısına röportaj veren güzel oyuncu Selin Şekerci, samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuk serüveninin nasıl başladığını anlatan Şekerci, şöyle konuştu: "Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı"
"Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim. Anneciğimin de desteğiyle tiyatroyla tanıştım, sonra ne o beni bıraktı ne de ben onu bırakabildim."
Yeni projesi hakkında da konuşan Selin Şekerci, "Şu zamanda en büyük kalp çarpıntım. Ve elim ayağıma dolanarak oynadığım, güzel Mine Cansu. Mine, Yeşilçam'ın en büyük yıldızı. Aynı zamanda çocukken kurduğum hülyalı hayallerin vücut bulmuş hali" dedi.
'BU SEKTÖRDE HER AN AYAĞINIZ KAYABİLİR'
Selin Şekerci, oyunculuk sektörü hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Sektörün fedakarlık istediğini dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Dışarıdan pespembe görünse de içinde kalması öyle zor bir yer ki"
"Bazen çok fedakârlık ve sabır istiyor. Her an ayağınız kayabilir ya da biri sizi yanlışlıkla itebilir. Yorulmamalısınız ve cesaretinizi mütemadiyen canlı tutmalısınız"