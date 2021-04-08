Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay yeni pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Medcezir dizisinde de Ender Serezli rolü ile karşımıza çıkmıştı. Zarif duruşu ve kızıl saçlarıyla göz dolduran güzel oyuncu Mine Tugay'ın son halini görenler yaşına rağmen fit görünen oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. İşte Mine Tugay'ın Instagram paylaşımı...
08.04.2021 12:32
- Son Güncelleme: 08.04.2021 12:54