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Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay yeni pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Medcezir dizisinde de Ender Serezli rolü ile karşımıza çıkmıştı. Zarif duruşu ve kızıl saçlarıyla göz dolduran güzel oyuncu Mine Tugay'ın son halini görenler yaşına rağmen fit görünen oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. İşte Mine Tugay'ın Instagram paylaşımı...

08.04.2021 12:32 - Son Güncelleme: 08.04.2021 12:54
Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti

'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay, bir döndü pir döndü. 42 yaşındaki Mine Tugay'ı görenler, 'Maşallah yaşına rağmen çok güzel bir kadın' yorumlarında bulunuyor.

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Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bu fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Ünlü oyuncunun en çok boyu merak konusu oldu. İşte Mine Tugay başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti

MİNE TUGAY - 170 CM

Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Mine Tugay bir döndü pir döndü! 42 yaşındaki Mine Tugay fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM