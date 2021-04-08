Maraşlı çekimlere kaldığı yerden devam ediyor! Sağlığına kavuşan Burak Deniz bomba gibi döndü!

Sağlığına kavuşan Burak Deniz bomba gibi döndü! Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı 13. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yakışıklı oyuncunun karantina sürecinin sona ermesiyle önceki gün çekimlere başlayan Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ile Burak Deniz'in ekranlardaki müthiş uyumu kaldığı yerden devam ediyor...

08.04.2021 11:47 - Son Güncelleme: 08.04.2021 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





