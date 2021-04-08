Maraşlı çekimlere kaldığı yerden devam ediyor! Sağlığına kavuşan Burak Deniz bomba gibi döndü!
Sağlığına kavuşan Burak Deniz bomba gibi döndü! Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı 13. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yakışıklı oyuncunun karantina sürecinin sona ermesiyle önceki gün çekimlere başlayan Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ile Burak Deniz'in ekranlardaki müthiş uyumu kaldığı yerden devam ediyor...
08.04.2021 11:47
- Son Güncelleme: 08.04.2021 11:47
Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Sağlığına kavuşan Burak Deniz'in karantina sürecinin sona ermesiyle Maraşlı önceki gün çekimlere başladı.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de Atv'de.
Çekimlerden paylaştığı bu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Burak Deniz partneri Alina Boz ile yeni bölümde yine izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak.
Şubat ayında Şamdan Plus dergisi için çok özel pozlar veren Burak Deniz ve Alina Boz'un fotoğrafları yeniden sosyal medya gündeminde...