Oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı! “Böyle bir ölümü hak etmedi”

"AİLENİN ELİ SÜREKLİ KENDİSİNİN ÜZERİNDEYDİ"

Tanju Tuncel'in ailesinin kendisine bakmadığı iddialarına cevap veren aile dostu Oğuz Çineri ise şu ifadeleri kullandı: "Uzaktan bakınca her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile elinden gelen her şeyi yaptı.