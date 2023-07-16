Oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı! “Böyle bir ölümü hak etmedi”
İstanbul'da huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Tanju Tuncel, 83 yaşında vefat etti. Vefatıyla hayranlarını yasa boğan Tuncel, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı. Oyuncu Feriha Eyüboğlu "Böyle bir ölümü hak etmedi" diyerek dikkat çekti. İşte detaylar...
Kartal'da kaldığı huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 83 yaşındaki usta sanatçı Tanju Tuncel'in cenazesi, Erenköy Galip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.
"ÇOK SEVDİĞİM BİRİYDİ"
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, "Gerçekten çok acı. Çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp" dedi.
"BÖYLE BİR ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ"
Oyuncu Feriha Eyüboğlu, "Ben 16 yaşındaydım, kendisi 25 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşı sayılırız. Böyle bir ölümü hak etmedi, hak etmediği bir yaşantısı oldu son günlerinde. Dünyanın en iyi insanıydı.
"AİLENİN ELİ SÜREKLİ KENDİSİNİN ÜZERİNDEYDİ"
Tanju Tuncel'in ailesinin kendisine bakmadığı iddialarına cevap veren aile dostu Oğuz Çineri ise şu ifadeleri kullandı: "Uzaktan bakınca her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile elinden gelen her şeyi yaptı.