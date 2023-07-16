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Haberler Magazin Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational'da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan'a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational'da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan'a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. 22 yaşındaki genç kız, jüri tarafından ilk 24'e seçilmedi. Neşe Erberk sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımla kızına moral oldu. Selin Gurdikyan'ın aldığı sonuç sosyal medyada gündem olurken Nagihan Karadere'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

16.07.2023 14:14 - Son Güncelleme: 16.07.2023 14:14
Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational’da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan’a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

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Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational’da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan’a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

Yarışma için üç hafta Polonya'da kampta olan 22 yaşındaki Gurdikyan, final gecesinde Erol Albayrak, Arzu Kaprol, Cihan Nacar ve Fırat Neziroğlu imzalı kıyafetlerle podyumda yürüdü. Ancak genç model, jüri tarafından ilk 24'e seçilmedi.

Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational’da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan’a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

Miss Turkey, Instagram hesabında Selin Gurdikyan'a moral mesajı yayınladı: "Harikaydın Selin! Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz."

Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational’da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan’a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM BEBEĞİM"
Neşe Erberk de Instagram'da kızının fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın" notunu düştü.

Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational’da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan’a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”

Selin Gurdikyan da yarışma sonrası sosyal medyadan "Bu deneyime ve tanıma şansı bulduğum tüm güzel yürekli canlara sonsuz minnettarım" notunu paylaştı.

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