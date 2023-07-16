Neşe Erberk’in kızı Miss Supranational'da ilk 24’e giremedi! Selin Gurdikyan'a Nagihan Karadere’den yorum! “Buram buram torpil...”
Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. 22 yaşındaki genç kız, jüri tarafından ilk 24'e seçilmedi. Neşe Erberk sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımla kızına moral oldu. Selin Gurdikyan'ın aldığı sonuç sosyal medyada gündem olurken Nagihan Karadere'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...
16.07.2023 14:14 - Son Güncelleme: 16.07.2023 14:14
1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
Miss Turkey, Instagram hesabında Selin Gurdikyan'a moral mesajı yayınladı: "Harikaydın Selin! Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz."
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM BEBEĞİM"
Neşe Erberk de Instagram'da kızının fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın" notunu düştü.
Selin Gurdikyan da yarışma sonrası sosyal medyadan "Bu deneyime ve tanıma şansı bulduğum tüm güzel yürekli canlara sonsuz minnettarım" notunu paylaştı.