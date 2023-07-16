67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son haline bakın! “Yıllar ona hiç acımamış” Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi...
Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Hanzo, Salako, Şaşkın Damat ve daha nicesinde rol alan Meral Zeren, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vurdu. Kemal Sunal, Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Salak Milyoner'deki Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren'in son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise "Yıllar ona hiç acımamış" yorumunda bulundu. İşte Meral Zeren'in son hali...
16.07.2023 16:18 - Son Güncelleme: 16.07.2023 16:18
İstanbul'da zorluklar içinde ilkokulu bitiren ve ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahnelere çıkan Meral Zeren, şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu ekledi.
Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüten Zeren; Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Hanzo, Salako, Şaşkın Damat gibi filmleriyle hafızalara kazındı.
Kemal Sunal, Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Salak Milyoner'deki Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren'in son hali merak konusu oldu.
Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise "Yıllar ona hiç acımamış" yorumunda bulundu.