Oyuncu Emre Yetim'e kız arkadaşından 'çekirdek' dayağı: "Yeme midemi bulandırıyorsun"
Oyuncu Emre Yetim'e kız arkadaşından 'çekirdek' dayağı! 26 Mayıs günü kız arkadaşı Naz Ş.'nin Beşiktaş'taki evine giden oyuncu, iddiaya göre yemek yedikleri sırada alkol aldı ve bu arada Yetim çekirdek yemeye başladı. Kız arkadaşı ise "Yeme, midemi bulandırıyorsun" dedi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve kız arkadaş Naz Ş. Emre Yetim'in yüzünü tırnakladı, tekme ve tokatlar atarak darp etti.
26.06.2022 09:08 - Son Güncelleme: 26.06.2022 09:12
"YEME MİDEMİ BULANDIRIYORSUN"
Oyuncu Emre Yetim'e kız arkadaşından 'çekirdek' dayağı! Ünlü oyuncu Emre Yetim, kız arkadaşının evinde annesinin de olduğu yemek masasında çekirdek yiyince, sevgilisinin hışmına maruz kaldı. Alkolün de etkisinde olan kız arkadaşı Naz Ş. ünlü oyuncuya, 'Yeme, midemi bulandırıyorsun' dedi.
Ünlü oyuncu Emre Yetim, bir dönem ayrıldığı sevgilisi Naz Ş. ile yeniden beraber oldu. Ünlü oyuncu 26 Mayıs günü kız arkadaşının Beşiktaş'taki ailesinin evine gitti. İddiaya göre taraflar yemek sırasında alkol aldı.