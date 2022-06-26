Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı
Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini belirten Müge Anlı 'evlenmeye karar verdim' açıklamasıyla sevenlerini mutlu etti. Canlı yayında damadın adını da açıklayan Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetti, 'çok yakışıyorsunuz' yorumları havada uçuştu. İşte o kareler...
GELİNLİKLİ MÜGE SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE...
Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı.
Ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi her sezon finalinde olduğu gibi balonlarını gökyüzüne uçurdu ve böylece 14. sezon geride kaldı...
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.