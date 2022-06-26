Osman Wöber gelen acı haberle gündemde! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'i 16 yıl sonra yan yana gelmiş ve görenler gözlerine inanamıştı
Kurtlar Vadisi'nin 'Deve Tuncay' lakaplı oyuncusu Osman Wöber bugün geçirdiği bir kalp krizi deniyle hayata gözlerini yumdu. Acılı haberin ardından sevenleri de gözyaşlarına boğuldu. Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' ile yakın dostu 'Abidin' yıllar sonra yan yana gelmiş ve görenler gözlerine inanamamıştı. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. İşte detaylar…
Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.
Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Tuncay ve Abidin karakterleri şüphesiz Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimleri. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmazları arasında yer alırken hala adından da hala söz ettiriyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.