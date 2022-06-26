Osman Wöber gelen acı haberle gündemde! Kurtlar Vadisi’nin Tuncay ve Abidin’i 16 yıl sonra yan yana gelmiş ve görenler gözlerine inanamıştı

Tuncay ve Abidin karakterleri şüphesiz Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimleri. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmazları arasında yer alırken hala adından da hala söz ettiriyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.