Victoria’s Secret şovu bu yıl olmayacak! İlk olarak Shanina Shaik duyurmuştu...
Her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria's Secret defilesi bu yıl yapılmıyor. Defilenin ünlü modellerinden Shanina Shaik'ın yazın açıkladığı iptal haberini marka resmen doğrulayarak iptal gerekçesini açıkladı. Peki Victoria's Secret şovu neden yok? İşte detaylar...
22.11.2019 14:15
- Son Güncelleme: 22.11.2019 14:31
İptal kararının gerekçesi, "Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek" olarak açıklandı. Markanın finans yöneticisi, "Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz" dedi.
Yönetici ayrıca, "Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik" diye ekledi.
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