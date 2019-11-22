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Osmanlı tarihini karalamaya çalışan skandal dizi başladı! Ateş Krallıkları'na tepki yağıyor!

22.11.2019 13:41

2018'de Türk dizilerini kaldıran Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal bir hamle geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV, Osmanlı Devleti karşıtı bir dizi yayınladı. Yeni dizinin yapımcısı dizinin "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" öne sürdü. Dünya sayfasında Osmanlı'nın şanlı tarihini karalamaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın dizisi büyük tepki gördü.


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