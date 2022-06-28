Ortadan kaybolan Gupse Özay'dan 7 aylık hamile plaj pozu 'anne olmak bu kadar yakışır' Eşi Barış Arduç'la bebek bekleyen Gupse Özay...
Deliha filminin setinde tanışıp uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç'tan müjdeli haber kısa bir süre önce gelmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen başarılı oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı hem de karnı burnunda bir pozla. Gupse Özay'ın hamilelik fotoğrafları birer birer ortaya çıkıyor. Bu kezde bir plaj pozu geldi Özay cephesinden. Özay'ın aile fotoğrafına 'bir insana hamile olmak bu kadar yakışır' yorumları yapıldı. İşte Gupse Özay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu.
28.06.2022 12:51 - Son Güncelleme: 28.06.2022 12:51
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.
BEKBE YOLDA
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.
Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim.