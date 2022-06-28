Survivor Nagihan 'babası bilerek göstermiyor' dediği kızına sonunda kavuştu! El kadar Ece Arven büyüdü kocaman kız oldu son hali...
Hem Survivor 2022 All-Star'ın hem de Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en olaylı ve en başarılı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin, yarışmadan elenmesinin şoku yaşanıyor hala. Final dörtlüsünde olan Nagihan Karadere'nin elenmesi ağızları açık bırakırken özel hayatı da merak konusu oldu. Daha önce 'her şeyi onun için yapıyorum' ve 'babası bilerek göstermiyor' dediği kızı Ece Arven'in son hali herkesçe merak konusu oldu. Ve elendikten sonra Nagihan Karadere biricik kızına kavuştu. İşte detaylar...
Survivor All Star tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor Nagihan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getirdi.
Gecenin sonunda Acun Ilıcalı Ayşe, Nagihan ve Hikmet arasında en az oyu alarak adaya veda eden ismi açıkladı. Yarışmayı altıncı olarak tamamlayan Survivor Nagihan Karadere duygusal anlar yaşadı
Survivor 2022 olma rüyasına finale kısa süre kala veda eden Nagihan'ın elenmesiyle konsey adeta buz kesti. Nagihan son kez duygularını dile getirdi.
Daha önce iki kez Survivor'a gelen ve Adem'e elenerek ikinciliği elde eden Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.
Survivor All Star 2022'ye damga vuran isimlerden olan Nagihan Karadere özel hayatıyla da merak konusu oldu.