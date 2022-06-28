Cüneyt Arkın ölüm korkusunu dile getirmişti... Hayata veda eden Yeşilçam oyuncusunun vefa dolu aşk hikayesi...
Cüneyt Arkın ölüm korkusunu dile getirmişti... Unutulmaz filmlerin oyuncusu ve Yeşilçam'ın en üretken ve çalışkan isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cüneyt Arkın, sadece efsane bir sinema oyuncusu değil aynı zamanda örnek bir yurttaştı, aile yaşantısıyla, eşine olan aşkıyla ve ailesine olan düşkünlüğüyle de tanınıyordu. Büyük bir sevgiyle bağlı olduğu eşi Betül Arkın için "Tek isteğim ondan önce ölmek" demişti usta isim... Dediği gibi de oldu... Peki, bu büyük aşk nasıl başladı ve nasıl devam etti gelin birlikte bakalım...
Cüneyt Akın ölüm korkusunu dile getirmişti... Hayata veda eden Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefa dolu aşk hikayesi...
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Türk halkını kahreden haber ise bu sabah saatlerinde geldi. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ailesi ve sevenleri hastaneye koştu.
CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM NEDENİ
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni de belli oldu. Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Usta isim Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.