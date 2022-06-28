Cüneyt Arkın ölüm korkusunu dile getirmişti... Hayata veda eden Yeşilçam oyuncusunun vefa dolu aşk hikayesi...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Türk halkını kahreden haber ise bu sabah saatlerinde geldi. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ailesi ve sevenleri hastaneye koştu.