Ortadan kaybolan Gupse Özay 6 aylık hamile! Karnı burnunda ilk kez poz verdi! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebek bekliyor
Deliha filminin setinde tanışıp uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç'tan müjdeli haber var. Bir süredir ortalarda görünmeyen başarılı oyuncu Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı hem de karnı burnunda bir pozla. Gupse Özay'ın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Özay'ın hamileliğinin detayları da ortaya çıktı.
Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu.
Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile duyurdu.
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.
6 AYLIK HAMİLE
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu duyurdu.