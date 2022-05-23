Ortadan kaybolan Gupse Özay 6 aylık hamile! Karnı burnunda ilk kez poz verdi! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebek bekliyor

Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile duyurdu.