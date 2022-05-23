Billur Kalkavan’dan üzen haber! Hamdi Alkan paylaştı herkes öyle öğrendi! Kansere yakalanan Billur Kalkavan’ın son sağlık durumu

OLAY YARATAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan ünlü oyuncu Billur Kalkavan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." dedi.

Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder ne kadar güzel Yemek yaptığından. Ben diyorum ki 'cinsellikten konuşalım mı?' Çünkü hayatın en önemli konularından biri.