Billur Kalkavan'dan üzen haber! Hamdi Alkan paylaştı herkes öyle öğrendi! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu
Bir süredir ortalarda görünmeyen usta oyuncu Billur Kalkavan'dan üzen haber. Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında, Sultan gibi yapımlarla tanınan, 59 yaşında usta oyuncu Billur Kalkavan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Kalkavan'a ne olduğu ise Hamdi Alkan'ın paylaşımı sonrası ortaya çıktı. Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
Ünlü oyuncu Biluur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. 59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan, kansere yakalandı. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.
Birçok dizi vre filmde rol alan Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü ismin akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, saçlarını kazıttı.
Alkan şu ifadeleri kullandı:
"Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım"
OLAY YARATAN AÇIKLAMALAR
Öte yandan ünlü oyuncu Billur Kalkavan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar." dedi.
Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder ne kadar güzel Yemek yaptığından. Ben diyorum ki 'cinsellikten konuşalım mı?' Çünkü hayatın en önemli konularından biri.