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Ceylan hem değişti hem değiştirdi 'benden daha genç duruyorsun annem!' Anne-kız estetikle bambaşka biri oldu

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Ceylan'ın fotoğrafına kızı Melodi de kayıtsız kalamadı.

23.05.2022 16:06 - Son Güncelleme: 23.05.2022 16:06
Ceylan hem değişti hem değiştirdi ’benden daha genç duruyorsun annem!’ Anne-kız estetikle bambaşka biri oldu

Şarkıcılık kariyerine 80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceylan hem değişti hem değiştirdi ’benden daha genç duruyorsun annem!’ Anne-kız estetikle bambaşka biri oldu

Sık sık değiştirdiği imajıyla Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner ve Gülşen'e benzetilen türkücü Ceylan, bu kez bambaşka birine dönüştü. Yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri "Bu kadın kim?" diye sordu.

Saç rengini de değiştiren şarkıcıya sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ceylan hem değişti hem değiştirdi ’benden daha genç duruyorsun annem!’ Anne-kız estetikle bambaşka biri oldu

Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, estetik haberleriyle gündemde yer alınca hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ceylan hakkında araştırma yapanlar kızını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kızı da şarkıcılık yapan Ceylan'ın değişimi kızına da yansımış.

Ceylan hem değişti hem değiştirdi ’benden daha genç duruyorsun annem!’ Anne-kız estetikle bambaşka biri oldu

Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi.

Ceylan hem değişti hem değiştirdi ’benden daha genç duruyorsun annem!’ Anne-kız estetikle bambaşka biri oldu

CEYLAN'IN SON HALİ

Evlililikleri kadar estetikleri ile bilinen Ceylan, son yaptırdığı operasyonla kendini bambaşka bir hale getirdi. O eski halinden eser kalmazken, takipçileri onun yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti. İşte şarkıcı Ceylan'ın son hali ve mazisindeki evlilikleri:

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