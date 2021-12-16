Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e bakın! Sosyal medyada yıllar öncesine ait bir fotoğrafları ortaya çıkan Altuner, ağızları açık bıraktı. Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz ile kariyerinin zirvesine çıkmış olabilir ama bu zamana kadar pek çok dizide ve filmde rol almış. Gözler önünde büyümüş, değişmiş. Eski halini görenler gözlerine inanamıyor.
16.12.2021 09:18
- Son Güncelleme: 16.12.2021 09:21