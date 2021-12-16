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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e bakın! Sosyal medyada yıllar öncesine ait bir fotoğrafları ortaya çıkan Altuner, ağızları açık bıraktı. Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz ile kariyerinin zirvesine çıkmış olabilir ama bu zamana kadar pek çok dizide ve filmde rol almış. Gözler önünde büyümüş, değişmiş. Eski halini görenler gözlerine inanamıyor.

16.12.2021 09:18 - Son Güncelleme: 16.12.2021 09:21
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in kariyerinde yok yok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...

Kendisini yalnızca Sadakatsiz ile anmak pek doğru olmaz.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...

Gelin güzel yıldızın kariyerine ve değişimine bir göz atalım.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...

Kendisi aynı zamanda bir senaryo yazarı.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in görüntüleri şok! Ekranın sarı fırtınası meğer bir zamanlar...

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde gerçekleştirmiş.

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