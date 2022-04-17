Kardeşlerim'in en masum çifti Asiye ve Doruk arasındaki o detayı duyanlar bir yaşına daha girdi! Su Burcu Yazgı ve Onur Seyit Yaran gerçek hayatta...

Onlar Kardeşlerim'in en masum çifti! NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki dizi Kardeşlerim yayınlandığı her hafta reyting rekoru kırıyor. Yeni ve genç oyuncuların yer aldığı dizi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın hayranları sosyal medyada devleşti. İki oyuncunun oynadığı karakterlerin uyumu herkes tarafından çok sevildi. Peki Coşkun ve Yaran'ın gerçek hayattaki yaşını biliyor muydunuz?