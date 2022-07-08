Onlar erdi muradına! Ebru Şahin ve Cedi Osman düğün yaptı! Gelin hanımın gelinlikleri sosyal medyanın dilinde

Geçtiğimiz hafta Makedonya'da nikah kıyan Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme'de görkemli bir düğün yaptı. Çiftin düğününe sanat ve spor dünyasından tanınmış isimler katıldı. Çiftin aşkı Çeşme'de başlamıştı.