Onlar erdi muradına! Ebru Şahin ve Cedi Osman düğün yaptı! Gelin hanımın gelinlikleri sosyal medyanın dilinde
Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da, Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ünlü çift önceki akşam Çeşme'de düğün yaptı. İşte merakla beklenen düğünden görüntüler.
08.07.2022 09:22 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:23
Geçtiğimiz hafta Makedonya'da nikah kıyan Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme'de görkemli bir düğün yaptı. Çiftin düğününe sanat ve spor dünyasından tanınmış isimler katıldı. Çiftin aşkı Çeşme'de başlamıştı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, Makedonya'da Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturmuştu geçtiğimiz günlerde.
MASAL GİBİ BİR DÜĞÜN
Rol aldığı dizilerde başarılı performansıyla adından söz ettiren Ebru Şahin ve NBA'de oynayan başarılı basketbolcu Cedi Osman aşklarının başladığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düğün töreni gerçekleştirdi.