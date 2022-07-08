Eski eşi Metin Yüncü’nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı’dan bomba itiraf: ’13 yaşından beri kazandığım paramı...

Magazin gündemini sallayan haber geldi. Şarkıcı Songül Karlı'nın 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü ile arasında geçen olaylar büyük bir ses getirmeye devam ediyor. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından Songül Karlı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karlı, "Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim." dedi. İşte tüm gelişmeler haberimizde!