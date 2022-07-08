Eski eşi Metin Yüncü'nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı'dan bomba itiraf: '13 yaşından beri kazandığım paramı...
Şarkıcı Songül Karlı'nın, Metin Yüncü ile evlenmesi uzun yıllardır magazin gündeminde konuşuldu. Ünlü çift, 2017'de boşanma kararı almıştı. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından canlı yayına bağlanan Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü. Songül Karlı, "Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim." ifadelerine yer verdi. İşte merak edilenler...
Magazin gündemini sallayan haber geldi. Şarkıcı Songül Karlı'nın 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü ile arasında geçen olaylar büyük bir ses getirmeye devam ediyor. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından Songül Karlı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karlı, "Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim." dedi. İşte tüm gelişmeler haberimizde!
Şarkıcı Songül Karlı'nın, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı 'Su Gibi' adlı izdivaç programında Metin Yüncü ile evlenmesi çok konuşulmuştu. Ünlü çift, 2017'de boşanmıştı.
Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından canlı yayına bağlanan Songül Karlı çarpıcı açıklamalarda bulundu.