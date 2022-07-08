Vav TV İzle
Haberler Magazin Eski eşi Metin Yüncü'nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı'dan bomba itiraf: '13 yaşından beri kazandığım paramı...

Eski eşi Metin Yüncü'nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı'dan bomba itiraf: '13 yaşından beri kazandığım paramı...

Şarkıcı Songül Karlı'nın, Metin Yüncü ile evlenmesi uzun yıllardır magazin gündeminde konuşuldu. Ünlü çift, 2017'de boşanma kararı almıştı. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından canlı yayına bağlanan Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü. Songül Karlı, "Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim." ifadelerine yer verdi. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
08.07.2022 08:25 - Son Güncelleme: 08.07.2022 08:25
Eski eşi Metin Yüncü’nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı’dan bomba itiraf: ’13 yaşından beri kazandığım paramı...

Magazin gündemini sallayan haber geldi. Şarkıcı Songül Karlı'nın 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü ile arasında geçen olaylar büyük bir ses getirmeye devam ediyor. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından Songül Karlı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karlı, "Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim." dedi. İşte tüm gelişmeler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski eşi Metin Yüncü’nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı’dan bomba itiraf: ’13 yaşından beri kazandığım paramı...

Şarkıcı Songül Karlı'nın, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı 'Su Gibi' adlı izdivaç programında Metin Yüncü ile evlenmesi çok konuşulmuştu. Ünlü çift, 2017'de boşanmıştı.

Eski eşi Metin Yüncü’nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı’dan bomba itiraf: ’13 yaşından beri kazandığım paramı...

Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından canlı yayına bağlanan Songül Karlı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Metin Yüncü’nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı’dan bomba itiraf: ’13 yaşından beri kazandığım paramı...

"VEKALETİN İÇERĞİNİ ARSA SATILINCA ÖĞRENDİM"

Arsa satışı için imzaladığı vekaletnamenin içeriğini okumadığını dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu, "Daha sonra verdiğim vekaletnamenin satış yetkisini de kapsadığını arsa satılınca öğrendim

Eski eşi Metin Yüncü’nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı’dan bomba itiraf: ’13 yaşından beri kazandığım paramı...

Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak alan sanıktan şikayetçiyim" demişti.

SON DAKİKA